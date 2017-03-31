В БВШН почтили память жертв геноцида азербайджанцев - 31 марта

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 31 марта – в День геноцида азербайджанцев - первые занятия в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) были посвящены памяти погибших в тот день от рук дашнаков.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Занятия начались с минуты молчания, которой студенты и преподаватели Высшей Школы почтили память жертв трагических мартовских событий. Затем преподаватели БВШН рассказали студентам о событиях 1918 года, когда в результате учиненного армянами геноцида в Азербайджане были зверски убиты тысячи мирных граждан - женщин, детей и стариков. В результате жесточайшей политики геноцида в Баку, Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальянах, Карабахе, Нахчыване и других регионах Азербайджана армянскими вооруженными формированиями были беспощадно убиты десятки тысяч невинных людей.

Было отмечено, что согласно Указу Общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев, была также дана политическая оценка этим трагическим событиям и впервые официально объявлено о геноциде азербайджанцев со стороны армян. Преподаватели БВШН отметили важность подобных мероприятий, посвященных памятным историческим датам, для воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения своей истории. На уроках были продемонстрированы видеоматериалы и фотографии, рассказывающие об этих трагических событиях.