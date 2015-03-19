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    ​В БВШН отметили праздник Новруз

    Студенты вуза представили музыкальные композиции в связи с праздником Новруз, а также исполнили песни и танцы

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие, посвященное празднику Новруз.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью, в мероприятии приняли участие ректор, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты БВШН.

    Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил азербайджанский народ, профессорско-преподавательский состав, сотрудников и студентов Высшей школы с праздником Новруз и пожелал им всех благ.

    В ходе празднования было подробно рассказано о традициях и обычаях этого праздника.

    Затем студенты БВШН представили музыкальные композиции в связи с праздником Новруз, а также исполнили песни и танцы.

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