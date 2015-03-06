​В Бакинской высшей школе нефти отметили Международный женский день 8 Марта

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики Айнур Софиева, профессорско-пре подавательский состав, сотрудники и студенты БВШН.

Открывая мероприятие, ректор Эльмар Гасымов в лице женского коллектива БВШН поздравил всех женщин Азербайджана с Международным женским днем 8 Марта и сердечно пожелал им весеннего настроения, счастливой жизни, семейного благополучия и успехов в работе. Рассказывая о значительной роли азербайджанских женщин в общественно-поли тической, социальной и культурной жизни страны, он отметил, что сегодня азербайджанские женщины занимают руководящие должности в госструктурах и частных предприятиях страны.

Говоря о незаменимой роли и позиции азербайджанских женщин в жизни общества, Э.Гасымов подчеркнул, что храбрые и отважные, в то же время заботливые женщины-матери Азербайджана всегда были поддержкой и опорой для своей семьи. Ректор напомнил, что впервые на Востоке право голоса было дано именно азербайджанским женщинам. Он также отметил, что работы, осуществлямые государством в направлении обеспечения защиты прав и равноправия женщин в обществе, активного их участия в разных сферах деятельности страны, повышения роли женщин в семье и обществе, а также жизни страны, показали значительные результаты. Затем Э.Гасымов, еще раз поздравив с праздником женский коллектив и студенток БВШН, вручил им ценные подарки. Женщинам-сотрудн икам, успешно завершившим просветительский курс по "Лидерству", проведенный Департаментом обучения, образования и сертификации при ГНКАР, были вручены сертификаты.

В своем выступлении зампредседателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева выразила чувство удовлетворения пребыванием в БВШН. А.Софиева отметила, что азербайджанские женщины занимают высокую позицию в нашем современном обществе, им предоставлены равные права и возможности, в то же время возможность представляться в авторитетных структурах. Затем, поздравляя женский коллектив и студентов БВШН, она пожелала каждой из них семейного благополучия, счастья и успехов в их деятельности в БВШН.

В завершение студенты БВШН представили музыкальные композиции, посвященные представительницам женского пола.