В БВШН отметили Международный день учителя

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Международного дня учителя, который отмечается 5 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, открывший мероприятие ректор Высшей школы Эльмар Гасымов тепло поздравил преподавателей вуза с их профессиональным праздником. Он особо отметил роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара в разработке и реализации государственной политики в области образования, поддержки авторитета и высокого звания учителя, формирования молодого поколения страны. Рассказав об участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в открытии нового современного кампуса Высшей школы 1 мая этого года, ректор подчеркнул, что визит главы государства стал еще одним свидетельством внимания государства к вопросам образования и воспитания молодежи. Как отметил Эльмар Гасымов, благодаря этой заботе значительно укрепилась материально-техническая база образования, успешно проводятся реформы, направленные на повышение качества обучения и совершенствование системы образования в стране.

Выступивший на собрании первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде напомнил, что профессия педагога всегда считалась одной из самых почетных и уважаемых в обществе. Он отметил, что именно преподаватели играют важную роль в подготовке образованных, современно мыслящих, обладающих глубокими познаниями граждан Азербайджана, которые смогут внести весомый вклад в социально-экономическое развитие своей страны. "В том, что сегодня каждый из нас является достойным гражданином, есть огромная заслуга наших учителей", – сказал Хошбахт Юсифзаде.

Одна из первых выпускниц БВШН Гюльнар Гусейнли, окончившая вуз по специальности "Инженер-нефтяник" и работающая сейчас в компании SOCAR Polymer, выразила благодарность профессорам и преподавателям БВШН, посвятившим себя благородному труду учителя и воплотившим в себе лучшие черты и качества истинного педагога.

За особые успехи и достижения в педагогической деятельности группе преподавателей БВШН были вручены Почетные дипломы. В заключение состоялся праздничный концерт.