В БВШН отметили День нефтяников

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие, посвященное профессиональному празднику – "Дню нефтяников Азербайджана", который отмечается в стране ежегодно 20 сентября.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в нем приняли участие руководство, профессора, преподаватели и сотрудники вуза. Открывая собрание, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов поздравил с праздников всех присутствующих, и в их лице – всех работников нефтегазовой промышленности Азербайджана. Напомнив, что этот профессиональный праздник отмечается в республике с 2001 года в соответствии с указом общенационального лидера Гейдара Алиева, он подчеркнул, что эта дата – 20 сентября – занимает особое место в истории современного Азербайджана. Именно в этот день в 1994 году был подписан "Контракт века" – соглашение о разработке, совместно с ведущими международными компаниями, нефтяных месторождений "Азери", "Чыраг" и глубоководной части "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

С момента подписания "Контракта века", отметил проректор, прошло 23 года. За это время была успешно реализована нефтяная стратегия, разработанная общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и эффективно претворяемая в жизнь президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. "Дальнейшему развитию этой стратегии и укреплению энергетического потенциала страны призвано способствовать новое Соглашение по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чыраг" и глубинной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря, церемония подписания которого состоялась 14 сентября этого года", – сказал Рамиз Гумбатов. Согласно новому контракту, имеющему большое значение для экономического развития страны, разработка нефтяного месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли" продлевается до 2050 года. Он является более масштабным, чем соглашение, подписанное в 1994 году, и призван обеспечить успех разработки нефтегазовых месторождений Азербайджана в течение долгих лет, подчеркнул проректор.

Затем доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН, доктор философии по истории Алемдар Шахвердиев выступил с презентацией "Азербайджанская нефть: исторический путь к победе". В заключение мероприятия был показан документальный фильм, посвященный подписанию "Контракта века".