В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

В бакинской школе №12 внедрена система "Электронная посещаемость" на основе QR-кодов.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление образования города Баку, система предназначена для цифровизации учета посещаемости, усиления связи между родителями и школой, а также повышения безопасности учеников.

При входе в школу учащиеся автоматически регистрируются через QR-коды, что позволяет отслеживать посещаемость в режиме реального времени.

Время прибытия ученика в школу фиксируется мгновенно, родителям отправляется уведомление в WhatsApp, а статистика опозданий и посещаемости ведется прозрачно в цифровой базе.

Нововведение в пилотном режиме внедрено в 10-х классах, в течение недели планируется охватить новой системой все классы.