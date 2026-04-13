В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов
Наука и образование
- 13 апреля, 2026
- 17:49
В бакинской школе №12 внедрена система "Электронная посещаемость" на основе QR-кодов.
Как сообщает Report со ссылкой на Управление образования города Баку, система предназначена для цифровизации учета посещаемости, усиления связи между родителями и школой, а также повышения безопасности учеников.
При входе в школу учащиеся автоматически регистрируются через QR-коды, что позволяет отслеживать посещаемость в режиме реального времени.
Время прибытия ученика в школу фиксируется мгновенно, родителям отправляется уведомление в WhatsApp, а статистика опозданий и посещаемости ведется прозрачно в цифровой базе.
Нововведение в пилотном режиме внедрено в 10-х классах, в течение недели планируется охватить новой системой все классы.
Последние новости
