В БВШН отметили День национального спасения

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошло торжественное собрание, посвященное Дню национального спасения азербайджанского народа, который отмечается 15 июня. В нем приняли участие руководство, профессора, преподаватели и сотрудники БВШН. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Открывая собрание, проректор Высшей школы Рашад Гасанов рассказал об историческом значении этой даты и неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии независимого азербайджанского государства. "15 июня 1993 года вошел в историю Азербайджана как День национального спасения. Для патриотов нашей родины этот день запомнился тяжелыми и трагическими событиями, свидетелями которых они стали. Создателем новой истории страны стал общенациональный лидер Гейдар Алиев. Он был великим человеком и выдающимся общественным деятелем, способным вести за собой народ. Именно эти качества помогли общенациональному лидеру защитить Азербайджан от угроз его государственности и установить в стране общественную и политическую стабильность", – сказал проректор. Рашад Гасанов подчеркнул, что успешным продолжателем идей общенационального лидера сегодня является Президент страны Ильхам Алиев.

С докладом о малоизвестных аспектах "нефтяной" дипломатии общенационального лидера Гейдара Алиева и его роли в разработке и успешной реализации нефтяной стратегии Азербайджана выступил доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев. Он отметил, что именно благодаря Гейдару Алиеву и проводимой им мудрой и дальновидной политике стало возможным подписание "Контракта века", заложившего фундамент нынешнего процветания независимого Азербайджана.

Выступившая на торжественном собрании студентка третьего курса БВШН Пакиза Пашаева, обучающаяся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", рассказала о жизненном пути и многогранной общественно-политической деятельности общенационального лидера. В заключение был продемонстрировал документальный фильм, посвященный Гейдару Алиеву.