В школах Баку проводятся мониторинги

В подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждениях проводятся оперативные мониторинги для контроля за организацией и управлением учебно-воспитательным процессом.

В подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждениях проводятся оперативные мониторинги для контроля за организацией и управлением учебно-воспитательным процессом.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, основной целью организации мониторинга является изучение образовательной среды в школах. В ходе мониторинга проводится оценка 35 критериев по 4 уровням.

Для его проведения созданы шесть комиссий.

По итогам мониторинга будут даны соответствующие предложения и рекомендации по социальной ответственности, работе со школьной документацией, повышению активности учащихся в процессе урока, объективной оценке достижений и поведения учащихся и др.