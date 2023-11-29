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В школах Баку проводятся мониторинги

В школах Баку проводятся мониторинги В подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждениях проводятся оперативные мониторинги для контроля за организацией и управлением учебно-воспитательным процессом.
Наука и образование
29 ноября 2023 г. 11:24
В школах Баку проводятся мониторинги

В подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждениях проводятся оперативные мониторинги для контроля за организацией и управлением учебно-воспитательным процессом.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, основной целью организации мониторинга является изучение образовательной среды в школах. В ходе мониторинга проводится оценка 35 критериев по 4 уровням.

Для его проведения созданы шесть комиссий.

По итогам мониторинга будут даны соответствующие предложения и рекомендации по социальной ответственности, работе со школьной документацией, повышению активности учащихся в процессе урока, объективной оценке достижений и поведения учащихся и др.

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Версия на азербайджанском языке Bakı məktəblərində operativ monitorinqlərə başlanılıb, komissiyalar yaradılıb

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