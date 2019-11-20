В Азербайджанский университет языков назначен еще один проректор

В Азербайджанский университет языков назначен еще один проректор

20 ноября, 2019 12:22

https://report.az/storage/news/a1dc19607d3eba1a24cadbea0b150461/9e046dee-5b13-4b5b-918c-e64461bc139c_292.jpg В Азербайджанском университете языков (АУЯ) произведены новые кадровые назначения. Как сообщает Report, в связи с этим ректор АУЯ, академик Кямал Абдулла подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, профессор Севиндж Зейналова назначена проректором по учебной работе вуза. Ранее она занимала должность проректора по научной работе АУЯ. Отметим, что прежним проректором по учебной работе вуза был профессор Афган Абдуллаев. Он получил должность в министерстве образования.

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