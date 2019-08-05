В Азербайджане впервые проходит Международная олимпиада по информатике

В Баку проходит 31-я Международная олимпиада по информатике (IOI).

Как сообщает Report, Международная олимпиада по информатике, которая проводится с 1989 года и считается одной из самых престижных в сфере информатики, ежегодно во многих странах мира создает возможность для школьников доказать свои знания и умения.

Для участия в олимпиаде, которая впервые пройдет в Азербайджане, официальную регистрацию прошла делегация из более 600 школьников, учителей и экспертов из 88 стран и регионов, включая Азербайджан. Азербайджанская команда, до сих пор 24 раза представившая нашу страну на этом международном соревновании, завоевала в целом 5 медалей, из которых 1 серебряная и 4 бронзовые.

Для организации мероприятия на высоком уровне отобраны места, отвечающие современным требованиям. Так, основное соревнование состоится на Национальной гимнастической арене, церемония открытия – Бакинском конгресс-центре, церемония закрытия – Центре Гейдара Алиева.

Сегодня на официальной церемонии открытия в Бакинском конгресс-центре, наряду с участниками, будут присутствовать официальные лица государства, послы зарубежных стран и другие гости.

Международная олимпиада по информатике, имеющая большое значение для нашей страны, проводится по инициативе Министерства образования и при содействии университета АДА, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, и других госструктур.