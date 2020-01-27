​В Азербайджане выявлены факты коррупции в сфере образования

"В прошлом году трудовые договоры с 10 директорами и заместителями директоров были расторгнуты, и были отстранены от работы".

Как передает Report, об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал на пресс-конференции.

Министр сообщил, что в прошлом году трудовые договоры с руководителями 6 региональных отделов образования были расторгнуты из-за фактов коррупции.

Он отметил, что за этот период административные меры были применены в отношении 10 сотрудников районных отделов образования и трех руководителей территориальных финансово-расчетных центров:

"В результате серьезных фактов в некоторых учебных заведениях в 7 случаях материалы были переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки".