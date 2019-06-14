Министр: Выпускники профильных классов набирают более высокие баллы на вступительных экзаменах

"Предварительный анализ показывает, что выпускники профильных классов с углубленным изучением того или иного предмета демонстрируют более высокие результаты на вступительных экзаменах и отличаются академическими достижениями".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в настоящее время в 2 140 профильных классах обучаются 47 930 учеников: "Это около 30% от общего числа учащихся X-XI классов. Были разработаны и реализованы учебные планы и программы для профильных классов".

Д.Байрамов напомнил о предстоящих задачах - анализ ситуации с профильными классами по стране, расширение охвата этих классов, подготовка новых программ и учебников для профильных классов, а также осуществление мер по привлечению профессиональных и компетентных учителей.