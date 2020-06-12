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В Азербайджане состоялся виртуальный "Последний звонок" - ВИДЕО

В Азербайджане состоялся виртуальный "Последний звонок" - ВИДЕО

Джейхун Байрамов

В связи с пандемией коронавируса впервые в Азербайджане состоялся виртуальный "Последний звонок".

Как сообщает Report, в отличие от предыдущих лет, для выпускников 2019-2020 года министр образования Джейхун Байрамов позвонил к колокольчик, символизирующий конец учебного года. 

Затем выпускники всех регионов вместе исполнили гимн нашей страны. Позже педагоги, проводившие в течение последних трех месяцев телеуроки, исполнили песню "Азербайджан". 

Виртуальный "Последний звонок" транслировался на телеканалах "Mədəniyyət" ("Культура"), "ARB 24" и "REAL TV", а также на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Отметим, что в этом году XI классы общеобразовательных школ завершат 80 646 учеников. 

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