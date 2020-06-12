В Азербайджане состоялся виртуальный "Последний звонок" - ВИДЕО

Джейхун Байрамов https://report.az/storage/news/2e79459fbd99bccc88a67d966650748b/61ee6327-1a8d-49ee-9007-976e9e4130ba_292.jpg

В связи с пандемией коронавируса впервые в Азербайджане состоялся виртуальный "Последний звонок".

Как сообщает Report, в отличие от предыдущих лет, для выпускников 2019-2020 года министр образования Джейхун Байрамов позвонил к колокольчик, символизирующий конец учебного года.

Затем выпускники всех регионов вместе исполнили гимн нашей страны. Позже педагоги, проводившие в течение последних трех месяцев телеуроки, исполнили песню "Азербайджан".

Виртуальный "Последний звонок" транслировался на телеканалах "Mədəniyyət" ("Культура"), "ARB 24" и "REAL TV", а также на официальной странице Министерства образования в Facebook.

Отметим, что в этом году XI классы общеобразовательных школ завершат 80 646 учеников.