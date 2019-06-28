ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен для 1766 желающих поступить на госслужбу

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 30 июня проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу в соответствии с должностями групп BA и BB типа В (административные исполнительные должности) административных должностей на госслужбе.

Как сообщили Report в центре, экзамен состоится в Баку.

Для участия в экзамене регистрацию прошли 432 человека по группе ВА, 1334 - ВВ, в целом 1766 кандидатов.

Экзамен стартует одновременно во всех зданиях в 11:00 и продлится 3 часа. Для управления за экзаменами выделено 6 общих руководителей экзаменами, 19 руководителей экзаменами, 172 преподавателя-контролера, 6 представителей зданий.