В Азербайджане со следующего года станет больше студентов, получающих стипендию

"Развитие образования было одной из основных целей госстратегии".

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на конференции на тему "Стратегия развития образования: достижения и основные цели".

По словам министра, в 2013-2019 годах были построены и отремонтированы около 3300 школ: "В этом году в предметных олимпиадах в республике приняли участие более 30 тысяч школьников. Это в пять раз больше, чем в предыдущие годы. Примерно 5000 учителей получают зарплату более 1000 манатов".

Дж.Байрамов отметил, что в этом учебном году в Бакинский государственный центр профобразования по промышленности и инновациям по 8 направлениям поступил 231 студент: "Со следующего года планируется довести число студентов до 1000 человек. В этом году также на 20% вырос объем студенческих стипендий, что охватывает более 110 тыс. студентов. Со следующего учебного года планируется довести число получающих стипендию студентов до 50%".