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В Азербайджане сегодня завершается выбор специальностей в магистратуру

В Азербайджане сегодня завершается выбор специальностей в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к бакалаврам, которые хотят поступить в магистратуру.

Как сообщили Report в центре, выбор специальностей для поступления в магистратуру высших учебных заведений и НАНА на 2019/2020 учебный год будет завершен сегодня в 23:59.

Всем бакалаврам рекомендуется в указанный срок подтвердить свои заявления.

К конкурсу будут допущены только те бакалавры, которые в течение отведенного времени выбрали специализацию и подтвердили "электронное заявление бакалавра по выбору специализации".

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