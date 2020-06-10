В Азербайджане проводятся выпускные экзамены - ОБНОВЛЕНО

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В Азербайджане, в соответствии с экзаменационным графиком городов и районов, начались выпускные (приемные) экзамены по уровню общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщает Report, экзамены проводятся в городах и районах в 3 284 экзаменационных залах 197 экзаменационных зданий.

В процесс управления экзаменами вовлечены 197 общих руководителей экзаменов, 538 руководителей экзаменов, 4 266 преподавателей–контролеров, 393 сотрудника, организовывающих пропуск, 197 представителей зданий.

В экзаменах принимают участие 25 597 абитуриентов.

*** 07:55

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) образования и полного (11-летнего) среднего образования.

Как передает Report, в экзаменах примут участие 25 тыс. 597 учащихся.

Экзамены пройдут в 39 городах и районах республики. В рамках мер безопасности всем участникам измерят температуру тела с помощью электронного термометра, будут использованы средства дезинфекции. Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске, которая должна полностью покрывать нос, рот и челюсть. Снимать маску запрещено, она должна использоваться на протяжении всего процесса, пока абитуриент не выйдет из здания.