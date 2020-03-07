В Азербайджане продлили отмену занятий в школах

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана продолжаются неотложные меры.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров страны.

Согласно распоряжению Кабмина, с целью профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности осуществляемых в этой области соответствующих профилактических мер, активизации лечебно-профилактических, дезинфицирующих и других профилактических работ во всех учебных заведениях страны, было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях, в частности, детских садах, школах и вузах, с 10 марта 2020 года до 20 марта (занятия начнутся с 27 марта).

Кроме того, в связи с этим решено также перенести все мероприятия.