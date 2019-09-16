В Азербайджане приостановлен прием заявок по переводу учащихся

С сегодняшнего дня в связи с началом нового учебного года и комплектацией классов прием заявок с целью перевода учащихся приостановлен на электронном портале перевода учеников и в центрах альтернативной регистрации.

Как сообщает Report, прием заявок продолжится с 15 октября.

До сегодняшнего дня на электронный портал перевода учащихся поступило 46 тысяч обращений.

Процесс перевода учащихся осуществлялся с 15 августа посредством портала www.sy.edu.az и центрами альтернативной регистрации.