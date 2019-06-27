Поступившим в колледжи абитуриентам, не прошедшим регистрацию, предоставлен новый шанс

Для абитуриентов, окончивших общеобразовательные учебные заведения в текущем году и не прошедших регистрацию в феврале-марте для поступления в колледжи вновь активирована система приема в ссузы на основе общего (9 классов) среднего образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

В центре сообщили, что прием документов в ссузы (колледжи) на базе общего (9 классов) среднего образования был проведен с 22 февраля по 11 марта 2019 года. Абитуриенты, не прошедшие регистрацию в этот период, однако участвовавшие в обоих этапах выпускных экзаменов и прошедших конкурс для поступления в ссузы, с 27 июня по 5 августа могут создать "Личный кабинет" на сайте ekabinet.dim.gov.az и с использованием логина и пароля могут заполнить и подтвердить "Электронное заявление абитуриента".