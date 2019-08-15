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Подведены итоги этапа выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей

В Азербайджане подведены итоги этапа выбора вакансий кандидатами в учи

Подведены итоги этапа выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, результаты электронного размещения направлены на личную страницу кандидатов. 

Согласно результатам, вакансии заняли 3 728 кандидатов. Последний этап конкурса - собеседование стартует 19 августа

Информация о месте и дате проведения собеседования в скором времени будет отправлена на личную страницу кандидатов.  

Во время собеседования соответствующая комиссия проверит профессиональную компетентность, психологическую подготовку и общее мировоззрение кандидатов.

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