В Азербайджане победители олимпиад будут приняты в вузы вне конкурса

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к победителям международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований.

Как сообщили Report в центре, согласно решению кабинета министров от 20 мая 2019 года под номером 229, победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований принимаются в вузы вне конкурса.

Под победителями международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований подразумеваются:

- лица, награжденные золотой, серебряной и бронзовой медалью международной предметной олимпиады;

- занявшие первое, второе, третье место на республиканской предметной олимпиаде, проведенной среди учеников IX-XI класса;

- лауреаты (высшая награда, занявшие первое, второе, третье место) международного конкурса или соревнования (в возрастной группе старше 15 лет).

Победитель международной и республиканской предметной олимпиады в течение 2-х учебных лет после завершения уровня полного среднего образования, а победитель международного конкурса или соревнования в течение 5 учебных лет после победы с окончанием уровня полного среднего образования имеет право только один раз участвовать вне конкурса в приеме студентов в вузы.