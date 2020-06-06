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В Азербайджане около 7 тыс. учителей хотят сменить место работы

В Азербайджане около 7 тыс. учителей хотят сменить место работы

Завершен электронный прием документов по смене места работы учителей, работающих по бессрочному контракту в государственных общеобразовательных учебных заведениях, входящих в систему Министерства образования Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, для участия в конкурсе электронную регистрацию прошли 10 068 кандидатов, из них заявление 6 871 кандидата подтверждено.

В настоящее время продолжается процесс проверки электронных заявлений. В июне результаты электронного размещения будут направлены на личные страницы кандидатов.

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