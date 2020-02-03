В Азербайджане объявлен прием в магистратуру

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана на 2020/2021 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием заявлений бакалавров на участие в экзамене осуществляется через интернет.

Для участия в экзамене бакалавры должны 3-13 февраля создать "Личный кабинет" на интернет-странице ekabinet.dim.gov.az и перечислить требуемую сумму (50 АЗН) на счет в "Личном кабинете". Со способами перечисления средств можно ознакомиться на сайте payment.dim.gov.az internet.

С использованием имени пользователя и пароля "Личного кабинета" бакалавр с 10:00 3 февраля до 23:59 13 февраля должен зайти в соответствующий раздел сайта ГЭЦ, заполнить и подтвердить "Электронное заявление бакалавра".