В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в 2020 году

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Названы самые популярные имена, которыми назвали детей в Азербайджане в январе и феврале 2020 года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

В списке перечислены 10 наиболее популярных имен, которыми назвали мальчиков: Юсиф (468), Угур (409), Али (391), Гусейн (382), Магомед (254), Омар (252), Мурад (216), Айхан (202), Рауль (189) и Тунар (187).

За указанный период этого года новорожденных девочек в основном назвали именами Захра (492), Марьям (367), Зейнаб (341), Мелек (305), Нурай (295), Фатима (285), Айлин (271), Инджи (224), Нилай (224) и Аян (199).