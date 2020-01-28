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В Азербайджане начинается перевод студентов в другие вузы

​В Азербайджане начинается перевод студентов в другие вузы

С 1 февраля в Азербайджане начинается перевод студентов в другие вузы.

Как сообщили Report в министерстве образования, электронный прием документов продлится до 7 февраля.

Перевод студентов в вузы внутри страны и за ее пределами, с одной специальности на другую, а также перевод студентов, учащихся в средних специальных учебных заведениях страны и на уровне магистратуры будет осуществляться через портал transfer.edu.az.

Посредством портала студент имеет возможность выбрать учебное заведение, куда хочет перевестись. Для этого необходимо ввести требуемую информацию и определить,  отвечает ли он критериям перевода.

Созданный Министерством образования портал transfer.edu.az служит упрощению и обеспечению прозрачности процесса перевода студентов. С момента начала работы через портал осуществлен перевод около 6 тыс. студентов. 

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