​В Азербайджане начинается новый учебный год

В Азербайджане начинается 2019/2020 учебный год.

Как сообщает Report, 16 сентября во всех средних и высших учебных заведениях страны начинаются занятия.

В новом учебном году первый урок в начальных классах Азербайджана будет посвящен теме «Спорт и здоровье», в V-IX классах урок будет посвящен теме "Чтение - путь, ведущий к духовному богатству", в X-XI классах - теме "Азербайджан на пути развития".

Согласно соответствующему приказу министра образования Джейхуна Байрамова, местным органам управления образования и общеобразовательным учреждениям в непосредственном подчинении министерства поручено обеспечить участие в этих уроках представителей общественности, участников войны, ветеранов труда и бывших выпускников.

В целом, в новом учебном году в общеобразовательных учреждениях будут обучаться 1 525 016 учащихся. Из студентов 714 259 - девочки и 810 757 - мальчики. В I классе будет 164 234 учащихся, в IX классе - 122 043, а в XI - 82 782.

В общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, будут обучаться, в целом, 414 844 учащихся. В IX классах столичных общеобразовательных школ будут обучаться 32 315 учащихся, X классах - 22 795, XI - 18 896, XII - 198 учащихся.

Согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров №362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года новый учебный год начинается 15 сентября и отмечается как День знаний.

Поскольку День знаний в этом году совпадает с воскресеньем, учебный год 2019/2020 начинается 16 сентября.