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В Азербайджане начался прием документов для трудоустройства в профшколах

В Азербайджане начался прием документов для работы в профшколах

В Азербайджане начался прием документов на собеседование учителей общеобразовательных и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения, желающих работать в государственных учреждениях профессионального образования. 

Как сообщили Report в Государственном агентстве по профессиональному образованию, на вакантные места могут претендовать лица, набравшие проходной балл на тестовом этапе, получившие специальность педагога и имеющие соответствующий документ об окончании учебного заведения (диплом). 

Кандидаты должны направить надлежащие документы (обращение, удостоверение личности и диплом) до 20 сентября на электронный адрес office@vet.edu.gov.az.

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