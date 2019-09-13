В Азербайджане начался прием документов для трудоустройства в профшколах

В Азербайджане начался прием документов на собеседование учителей общеобразовательных и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения, желающих работать в государственных учреждениях профессионального образования.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по профессиональному образованию, на вакантные места могут претендовать лица, набравшие проходной балл на тестовом этапе, получившие специальность педагога и имеющие соответствующий документ об окончании учебного заведения (диплом).

Кандидаты должны направить надлежащие документы (обращение, удостоверение личности и диплом) до 20 сентября на электронный адрес office@vet.edu.gov.az.