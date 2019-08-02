Минобразования начинает экзамены по приему на работу директоров

С сегодняшнего дня начинается этап тестового экзамена конкурса по приему на работу на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.

Экзамены состоятся в спортивном зале Азербайджанского технического университета. На этом этапе предусмотрено участие более 2000 кандидатов, чьи электронные заявления были приняты.

В ходе экзамена кандидатам будут представлены 60 тестовых заданий на логическое мышление, знание законодательств в области труда и образования.

Проходной балл на должности директоров государственных общеобразовательных учреждений будет определен с учетом результатов тестовых экзаменов и количества вакантных мест.