Наверх

В Азербайджане начали оказывать психологическую помощь в связи с COVID-19

В Азербайджане начали оказывать психологическую помощь в связи с COVID

9

Каждому позвонившему гражданину будет оказана необходимая поддержка

С сегодняшнего дня начала работу новая  "горячая линия" Министерства образования Азербайджана по номеру 146-3.

Как сообщает Report, в связи с объявлением карантинного режима из-за распространения коронавируса (COVID-19) оставшиеся дома учащиеся, а также все граждане могут обратиться на "горячую линию" по указанному номеру, в случае необходимости в морально-психологической поддержке.

Школьными психологами будет организована психологическая консультация по телефону, оказана необходимая поддержка каждому позвонившему гражданину.

Телефон "горячей линии" будет работать каждый будний день с 10:00 до 18:00.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!