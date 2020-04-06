В Азербайджане начали оказывать психологическую помощь в связи с COVID-19

С сегодняшнего дня начала работу новая "горячая линия" Министерства образования Азербайджана по номеру 146-3.

Как сообщает Report, в связи с объявлением карантинного режима из-за распространения коронавируса (COVID-19) оставшиеся дома учащиеся, а также все граждане могут обратиться на "горячую линию" по указанному номеру, в случае необходимости в морально-психологической поддержке.

Школьными психологами будет организована психологическая консультация по телефону, оказана необходимая поддержка каждому позвонившему гражданину.

Телефон "горячей линии" будет работать каждый будний день с 10:00 до 18:00.