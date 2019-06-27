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Началась регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру

В Азербайджане началась регистрация поступивших в магистратуру
© Report

Началась регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру вузов.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, принятые в магистратуру должны с 27 июня по 10 июля пройти регистрацию с предъявлением необходимых документов в учебные заведения, в которые были приняты.

В субботу и воскресенье регистрация не проводится.

Бакалавры, не предъявившие документы и не прошедшие регистрацию в указанный срок, будут удалены из списка поступивших. Список необходимых документов бакалавры могут узнать из учебных заведений, в которые поступили. 

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