Началась регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру вузов.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, принятые в магистратуру должны с 27 июня по 10 июля пройти регистрацию с предъявлением необходимых документов в учебные заведения, в которые были приняты.
В субботу и воскресенье регистрация не проводится.
Бакалавры, не предъявившие документы и не прошедшие регистрацию в указанный срок, будут удалены из списка поступивших. Список необходимых документов бакалавры могут узнать из учебных заведений, в которые поступили.
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