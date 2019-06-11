В Азербайджане объявят набор для обучения в Московском политехническом университете

Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) с 6 по 19 июля проводит мероприятия для привлечения граждан Азербайджана к обучению в Московской политехнический университет, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу центра.

Отметим, что обучение будет проходить за счет бюджетных ассигнований.

В настоящее время в Мосполитехе ведется обучение на факультетах информационных технологий, транспорта, машиностроения, химической технологии и биотехнологии, урбанистики и городского хозяйства, экономики и управления, технологического предпринимательства, в Высшей школе печати и медиаиндустрии. Филиалы вуза действуют в Рязани, Коломне, Чебоксарах, Ивантеевке, Тучково, Подольске, Электростали.