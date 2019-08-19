 Наверх

В Азербайджане единая школьная форма будет введена с 2020-2021 учебного года

​В Азербайджане единая школьная форма будет введена с 2020-2021 учебно

В новом учебном году в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана не будет изменений, связанных со школьной формой. Внедрение единой школьной формы планируется осуществить с 2020-2021 учебного года.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник сектора по связям с общественностью отдела информации министерства образования Биллура Гаджизаде.

Она подчеркнула, что в связи с данным вопросом в министерстве образования создана Рабочая группа.

"В связи с этим было сделано обращение в Бакинский швейный дом, в настоящее время ведутся соответствующие работы, дизайнеры готовят предварительный вариант формы. Проект дизайна единой школьной формы будет представлен общественности, будут учтены отзывы родителей, учителей и самих учащихся", - отметила Б.Гаджизаде.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!