В Азербайджане 70% студентов обучаются на платной основе

"В Азербайджане с каждым годом растет число включенных в систему детей с ограниченными возможностями здоровья".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Идрис Исаев.

По его словам, если в 2015 году в колледжи и вузы было принято 660 детей с ограниченными возможностями здоровья, в 2016 году данный показатель составил 1 019 человек: "То есть, здесь наблюдается рост на 54%. В 2017 году данный показатель увеличился на 24% и составил 1 258 человек, а в 2018 году - возрос на 20% и достиг 1 500. Данный рост показывает доступность образования".

И.Исаев заявил, что статистика учащихся средних специальных и высших учебных заведений Азербайджана примерно достигает 225 тыс. человек, 70% из которых обучаются на платной основе.