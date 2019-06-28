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В Азербайджане более 26 000 желающих стать педагогами утвердили электронные заявления

В Азербайджане 26 000 желающих стать педагогами утвердили э-заявки

Продолжается прием электронных документов для лиц, желающих стать педагогами.

Как сообщили Report в министерстве образования, электронную регистрацию прошли свыше 29 000 кандидатов, более 26 000 из которых утвердили электронные заявления.  

Прием электронных заявок завершится 3 июля

Электронные заявки будут проверены и принятые кандидаты получат право на участие в тестовом этапе. Проведение экзаменов предусмотрено с 8 июля в спортзале Азербайджанского технического университета. 

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