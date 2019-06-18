Депутат: В Азербайджане 16 русскоязычных школ, в 342 школах имеется русский сектор

"В Азербайджане нет нетолерантности, дискриминации, чужд шовинизм. Азербайджан - многонациональная страна, однако уникальность государства в том, что тут все сохранили свой язык, религию. В Азербайджане создан уникальный этнический мир".

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на XVI Бакинской международной конференции на тему "Роль омбудсменов в достижении целей устойчивого развития и справедливого мира" заявил депутат Милли Меджлиса и председатель русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

Он сказал, что отношение к национальным меньшинствам является в Азербайджане составной частью государственной политики.

М.Забелин отметил, что сейчас в Азербайджане имеется 16 русскоязычных школ: "К тому же в 342 школах имеется русский сектор и во всех вузах есть русский сектор. В Азербайджане нет никаких ограничений с поступлением в русский сектор".