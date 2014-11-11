В Азербайджанском Университете Языков презентован учебник китайского языка, составленный азербайджанскими специалистами

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском Университете Языков состоялась презентация учебника китайского языка, составленного азербайджанским и специалистами.

Как сообщает Report, выступая на церемонии, прошедшей в Центре китайского языка и культуры АУЯ, ректор университета, депутат Самед Сеидов рассказал о деятельности университета. По его словам, сегодня в ВУЗе преподается более 20 языков, и особое место среди них занимает китайский язык: “Китай обладает особым весом в мировой экономике и политике, и поэтому, сегодня, человек, не знающий китайского языка, не сможет достичь большого успеха”.

Ректор также сообщил, что в настоящее время ведутся работы над созданием Центра Конфуция, а также по усовершенствова нию Центра китайского языка и культуры АУЯ.