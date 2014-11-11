В Азербайджанском Университете Языков презентован учебник китайского языка, составленный азербайджанскими специалистами

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском Университете Языков состоялась презентация учебника китайского языка, составленного азербайджанским
Как сообщает Report, выступая на церемонии, прошедшей в Центре китайского языка и культуры АУЯ, ректор университета, депутат Самед Сеидов рассказал о деятельности университета. По его словам, сегодня в ВУЗе преподается более 20 языков, и особое место среди них занимает китайский язык: “Китай обладает особым весом в мировой экономике и политике, и поэтому, сегодня, человек, не знающий китайского языка, не сможет достичь большого успеха”.
Ректор также сообщил, что в настоящее время ведутся работы над созданием Центра Конфуция, а также по усовершенствова
Посол Китая в Азербайджане Хун Цюин в свою очередь поздравил учителей и студентов с изданием учебника. Он отметил, что отношения между Китаем и Азербайджаном в течение 22 лет после установления дипломатических отношений успешно развиваются. В связи с этим он напомнил о визите главы азербайджанског
Посол отметил, что большое число специалистов, говорящих на китайском языке в Азербайджане и на азербайджанском языке в Китае, помогут еще больше развить двусторонние отношения.
В конце мероприятия, студенты 1-го курса факультета китайского языка исполнили народные песни Китая.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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