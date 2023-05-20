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В Азербайджанском университете языков открылась образовательная выставка вузов США

В Азербайджанском университете языков открылась образовательная выставка вузов США Сегодня в Азербайджанском университете языков открылась образовательная выставка вузов США.
Наука и образование
20 мая 2023 г. 12:53
В Азербайджанском университете языков открылась образовательная выставка вузов США

Сегодня в Азербайджанском университете языков открылась образовательная выставка вузов США.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара.

По его словам, открывшаяся сегодня выставка продемонстрирует широкий спектр возможностей обучения в США.

"США занимают лидирующие позиции в мире в этой сфере, предоставляя высококачественное образование",- сказал временный поверенный, добавив, что в США есть как очень крупные, так и небольшие университеты. Например, одним из самых больших вузов США является Университет Флориды, где обучаются 60 000 студентов.

Уго Гевара отметил, что программа “Education in USA" предоставляет бесплатную консультацию для желающих обучаться в США.

На выставке представлены 8 программ, предлагаемые посольством этой страны в Азербайджане, и свыше 30 американских университетов.

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