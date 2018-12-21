В Азербайджанском медуниверситете откроются новые специальности

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "В будущем году в Азербайджанском медицинском университете откроются три новые специальности".

Как сообщает Report, об этом на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане сказал ректор Азербайджанского государственного медицинского университета Герай Герайбейли.

По его словам, открытие востребованных специальностей является стратегическим направлением университета: "Потому что последующий анализ деятельности выпускников многих факультетов показывает, что образование, полученное по специальности, которому учили 20-30 лет, становится ненужным, невостребованным. Им трудно устроиться на работу, это приводит к дополнительным социальным проблемам".

Ректор отметил, что в АМУ должны открыться специальности, которые востребованы сейчас в мире: "В 2019 году указанные специальности будут открыты в Азербайджане".

По его словам, одна из важных частей проведенных реформ – направить знания студентов в навыки, умения: "Потому что во многих случаях теоретические знания студентов бывают несколько выше практических. Практические знания студентов все еще не на желаемом уровне".