В Азербайджанском британском колледже состоялось мероприятие по случаю начала нового учебного года

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском британском колледже (ABC) состоялось мероприятие по случаю начала нового учебного года.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие учащиеся, их родители и преподавательский состав школы.

Принявший участие в мероприятии президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев поздравил педагогов и учащихся с началом нового учебного года и пожелал им успехов. Президент SOCAR отметил, что в стране образованию придается большое значение и что за последние 10 лет в Азербайджане построено более 3 тыс. новых школ.

"Образование в Азербайджане развивается на высоком уровне. Очень отрадно, что несмотря на то, что это новая школа, по качеству образования она занимает одно из важных мест в Азербайджане. Учащиеся школы принимают участие в олимпиадах и показывают хорошие результаты", - добавил Р. Абдуллаев.

Директор ABC Сигве Аустхейм, говоря о методе обучения, об успехах, отметил, что в этом году значительно увеличилось число учащихся, получающих стипендии.

Отметим, что в колледже обучаются 480 учащихся, работают более 20 иностранных специалистов. Местные учителя за счет средств школы были направлены на курсы повышения квалификации преподавателей в университет Ноттингем в Великобритании. В настоящее время 6 учителей продолжают свое обучение, 9 педагогов успешно окончили курс.

Колледж является членом Международного совета школ и Международного совета британских школ. Впервые за свою историю в 2016-2017 учебном году колледж провел международные экзамены, получив лицензии в экзаменационных центрах Edeksel и "Международные Кембриджские экзамены".

Учащиеся ABC уже два года участвуют в стипендиальной программе SOCAR. За это время более 40 учащихся, показав высокие результаты, получили стипендии.