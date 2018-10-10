В Азербайджанской международной образовательной выставке этого года примут участие 12 стран

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 11-13 октября в Бакинском Экспо-центре " состоится XII Азербайджанская международная образовательная выставка.

Как сообщает Report, на выставке под девизом "Вклад в будущее детей" 135 участников из 12 стран представят более 90 различных факультетов.

На посвященной выставке пресс-конференции завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов отметил, что министерство на мероприятии представит широкий павильон со стендами ряда учебных заведений страны.

Было отмечено, что в повестку выставки входят рабочие встречи, панельные обсуждения, медийные презентации и лекции на отдельные темы.

Кроме того, параллельно с образовательной выставкой будет проведена 12-я Международная выставка "Карьера". Основная цель выставки - организовать встречу работодателей и соискателей.

Отметим, что главным спонсором выставки является Kapital Bank. Выставка также поддерживается Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане ("Азпромо"), Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана, в качестве организатора выступает компания Caspian Event Organisers (CEO).