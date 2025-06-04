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В Азербайджане завтра начинается процесс выбора школы и учителей для учеников 1-х классов

В Азербайджане завтра начинается процесс выбора школы и учителей для учеников 1-х классов С завтрашнего дня в Азербайджане начнется выбор школ и учителей для первоклашек
Наука и образование
4 июня 2025 г. 16:33
В Азербайджане завтра начинается процесс выбора школы и учителей для учеников 1-х классов

В Азербайджане 5 июня в 11:00 начнется процесс выбора школы и учителей для учеников 1-х классов в азербайджанском секторе.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Процесс осуществляется через портал www.mektebeqebul.edu.az.

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться в альтернативные регистрационные центры, колл-центры агентства и местных отделов управления образованием, а также в центры ASAN xidmət.

Процесс приема в первый класс продлится до 12 сентября 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan 1-ci siniflərə sərbəst qaydada məktəb və müəllim seçiminə start verilir

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