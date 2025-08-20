О нас

В Азербайджане завершен выбор специальностей в вузы

В Азербайджане завершен выбор специальностей в вузы 09:15
Наука и образование
20 августа 2025 г. 09:40
В Азербайджане завершен выбор специальностей в вузы

В Азербайджане 86 460 абитуриентов бакалавриата подтвердили свои электронные заявки на выбор специальностей для поступления в высшие учебные заведения.

При этом, как сообщает Report, 23 919 абитуриентов выбрали I группу, 19 041 – II группу, 24 414 – III группу , 6 966 – IV группу и 16 517 – V группу.

В I группе 22 209 человек выбрали азербайджанский сектор, 1 710 – русский, во II группе - 17 682 – азербайджанский, 1 359 – русский, в III группе - 22 130 – азербайджанский, 2 284 – русский, в IV группе – 6 319 – азербайджанский, 647 – русский, в V группе – 14 350 – азербайджанский, 2 167 – русский.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Universitetlərə ixtisas seçimi başa çatıb, 86 mindən çox abituriyent ərizəsini təsdiq edib

Другие новости из категории

Физики зафиксировали самый редкий распад частиц в истории
Физики зафиксировали самый редкий распад частиц в истории
20 августа 2025 г. 08:08
Срок электронного перевода учащихся продлен
Срок электронного перевода учащихся продлен
19 августа 2025 г. 17:32
На вакантные плановые места в магистратуру принято 617 человек
На вакантные плановые места в магистратуру принято 617 человек
19 августа 2025 г. 17:02
ГЭЦ назвал число студентов, поступивших в вузы Азербайджана вне конкурса
ГЭЦ назвал число студентов, поступивших в вузы Азербайджана вне конкурса
19 августа 2025 г. 11:43
В Турции обучаются около 45 тыс. студентов из Азербайджана
В Турции обучаются около 45 тыс. студентов из Азербайджана
19 августа 2025 г. 10:58
В Билясуваре в этом году в 4 школах будут созданы новые классы с профуклоном
В Билясуваре в этом году в 4 школах будут созданы новые классы с профуклоном
18 августа 2025 г. 19:22
ГЭЦ обнародовал результаты приема в резидентуру
ГЭЦ обнародовал результаты приема в резидентуру
18 августа 2025 г. 17:16
Начался электронный прием документов на должность заведующих детскими садами
Начался электронный прием документов на должность заведующих детскими садами
18 августа 2025 г. 16:27
Посол: Проведение месяца арабского языка в Азербайджане - показатель связей между двумя странами
Посол: Проведение месяца арабского языка в Азербайджане - показатель связей между двумя странами
18 августа 2025 г. 13:25
Ректор: В Азербайджане в последние годы увеличилось число изучающих арабский язык
Ректор: В Азербайджане в последние годы увеличилось число изучающих арабский язык
18 августа 2025 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi