В Азербайджане завершен выбор специальностей в вузы

09:15

В Азербайджане 86 460 абитуриентов бакалавриата подтвердили свои электронные заявки на выбор специальностей для поступления в высшие учебные заведения.

При этом, как сообщает Report, 23 919 абитуриентов выбрали I группу, 19 041 – II группу, 24 414 – III группу , 6 966 – IV группу и 16 517 – V группу.

В I группе 22 209 человек выбрали азербайджанский сектор, 1 710 – русский, во II группе - 17 682 – азербайджанский, 1 359 – русский, в III группе - 22 130 – азербайджанский, 2 284 – русский, в IV группе – 6 319 – азербайджанский, 647 – русский, в V группе – 14 350 – азербайджанский, 2 167 – русский.