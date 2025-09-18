В Азербайджане запускается инновационная модель профильного обучения в школах

В ряде общеобразовательных учреждений Азербайджана в 2025-2026 учебном году началось пилотное внедрение новой профильной модели обучения на уровне полного среднего образования.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (MÜTDA).

Целью новой модели обучения является создание возможности для учащихся X-XI классов углубленно изучать выбранное ими направление, а также обеспечение учителям соответствующих условий преподавания в профильных классах.

Проект первоначально внедряется в выбранных общеобразовательных учреждениях в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Сиязан, Имишли, Сабирабад, Бейлаган, Хачмаз, Горанбой, Нефтчала, Губа, Шеки и Лянкяран.

В соответствии с новой моделью обучения, к учебному процессу в профильных классах привлекаются учителя, набравшие минимум 51 балл на экзамене по сертификации, минимум 81 балл на экзамене по приему на работу учителей (в отношении учителей, не привлеченных к сертификации) и имеющие педагогический опыт более 3 лет.