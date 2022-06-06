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В Азербайджане запущена новая услуга для приема иностранцев в местные вузы

В Азербайджане запущена новая услуга для приема иностранцев в местные вузы Для расширения возможностей обучения иностранцев в Азербайджане через систему portal.edu.az запущена централизованная служба e-application (SIACAS: Study in Azerbaijan Centralised E-Application Service).
Наука и образование
6 июня 2022 г. 15:02
В Азербайджане запущена новая услуга для приема иностранцев в местные вузы

Для расширения возможностей обучения иностранцев в Азербайджане через систему portal.edu.az запущена централизованная служба e-application (SIACAS: Study in Azerbaijan Centralised E-Application Service).

Как сообщили Report в Министерстве образования, через данную платформу иностранцы вместе с другими необходимыми документами смогут подать заявление в электронном виде максимум в три местных высших учебных заведения.

После того, как соответствующее высшее учебное заведение оценит заявление, оно сможет осуществить прием документов в электронном порядке, принять оплату за обучение и продолжить следующую коммуникацию через электронный кабинет. В настоящее время в систему включена информация обо всех местных высших учебных заведениях и программах, предлагаемых иностранным гражданам.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches new service for foreigners to apply to local universities 
Версия на азербайджанском языке Əcnəbilərin Azərbaycandakı universitetlərə qəbulu üçün yeni xidmət istifadəyə verilib

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