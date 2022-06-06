В Азербайджане запущена новая услуга для приема иностранцев в местные вузы

Для расширения возможностей обучения иностранцев в Азербайджане через систему portal.edu.az запущена централизованная служба e-application (SIACAS: Study in Azerbaijan Centralised E-Application Service).

Для расширения возможностей обучения иностранцев в Азербайджане через систему portal.edu.az запущена централизованная служба e-application (SIACAS: Study in Azerbaijan Centralised E-Application Service).

Как сообщили Report в Министерстве образования, через данную платформу иностранцы вместе с другими необходимыми документами смогут подать заявление в электронном виде максимум в три местных высших учебных заведения.

После того, как соответствующее высшее учебное заведение оценит заявление, оно сможет осуществить прием документов в электронном порядке, принять оплату за обучение и продолжить следующую коммуникацию через электронный кабинет. В настоящее время в систему включена информация обо всех местных высших учебных заведениях и программах, предлагаемых иностранным гражданам.