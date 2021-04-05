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В Азербайджане закрыты детсады

В Азербайджане закрыты детсады Ряд частных садов в этих районах и городах продолжает свою деятельность
Наука и образование
5 апреля 2021 г. 10:36
В Азербайджане закрыты детсады

Сегодня государственные дошкольные образовательные учреждения, расположенные в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе, приостановили свою деятельность.

Как сообщает Report, в настоящее время расположенные на указанных территориях дошкольные образовательные учреждения закрыты.

Ряд частных садов в этих районах и городах продолжает свою деятельность.

Напомним, что решение о закрытии с 5 апреля дошкольных образовательных учреждений в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шеки и Абшеронском районе было принято 2 апреля соответствующими местными органами исполнительной власти.

Позже министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook 3 апреля, отвечая на вопросы на тему "Организация обучения в период пандемии", заявил, что детские сады не закроются и продолжат свою деятельность.

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Версия на азербайджанском языке Uşaq bağçaları bağlanıb

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