В Азербайджане закрыты детсады

Ряд частных садов в этих районах и городах продолжает свою деятельность

Сегодня государственные дошкольные образовательные учреждения, расположенные в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе, приостановили свою деятельность.

Как сообщает Report, в настоящее время расположенные на указанных территориях дошкольные образовательные учреждения закрыты.

Ряд частных садов в этих районах и городах продолжает свою деятельность.

Напомним, что решение о закрытии с 5 апреля дошкольных образовательных учреждений в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шеки и Абшеронском районе было принято 2 апреля соответствующими местными органами исполнительной власти.

Позже министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook 3 апреля, отвечая на вопросы на тему "Организация обучения в период пандемии", заявил, что детские сады не закроются и продолжат свою деятельность.