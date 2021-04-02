В ряде городов и районов Азербайджана закрываются детсады

Закрываются дошкольные образовательные учреждения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе.

Закрываются дошкольные образовательные учреждения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе.

Как сообщает Report, в связи с текущими условиями, связанными с пандемией, с 5 апреля приостанавливается деятельность дошкольных образовательных учреждений, расположенных на указанных территориях.

Отметим, что с 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района приостанавливается обучение в традиционной форме. В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.