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В ряде городов и районов Азербайджана закрываются детсады

В ряде городов и районов Азербайджана закрываются детсады Закрываются дошкольные образовательные учреждения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе.
Внутренняя политика
2 апреля 2021 г. 16:08
В ряде городов и районов Азербайджана закрываются детсады
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Закрываются дошкольные образовательные учреждения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе.

Как сообщает Report, в связи с текущими условиями, связанными с пандемией, с 5 апреля приостанавливается деятельность дошкольных образовательных учреждений, расположенных на указанных территориях.

Отметим, что с 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района приостанавливается обучение в традиционной форме. В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

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Версия на английском языке Azerbaijan to close kindergartens in several cities
Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki və Abşeronda bağçalar bağlanır

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