    В Азербайджане за 3 месяца не признаны дипломы 255 выпускников иностранных вузов

    В январе-марте текущего года Агентство по обеспечению качества в образовании приняло положительное решение по 1050 из 1305 обращений о признании иностранных дипломов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

    Отказ получили 255 заявителей. Среди причин - недостаточный срок обучения в стране получения диплома, дипломы негосударственных вузов, несоответствие форм обучения, значительные различия в учебной нагрузке, отсутствие аккредитации у вузов, а также несоответствие уровня или профиля образования.

    Наибольшее число заявлений поступило от выпускников вузов Турции (455), России (356), Украины (203), Великобритании (73), Грузии (46).

    Зарубежные вузы Агентство по обеспечению качества в образовании
    Azərbaycanda ilin ilk 3 ayında 255 şəxsin xarici diplomu tanınmayıb

