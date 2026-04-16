В Азербайджане за 3 месяца не признаны дипломы 255 выпускников иностранных вузов
Наука и образование
- 16 апреля, 2026
- 14:53
В январе-марте текущего года Агентство по обеспечению качества в образовании приняло положительное решение по 1050 из 1305 обращений о признании иностранных дипломов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
Отказ получили 255 заявителей. Среди причин - недостаточный срок обучения в стране получения диплома, дипломы негосударственных вузов, несоответствие форм обучения, значительные различия в учебной нагрузке, отсутствие аккредитации у вузов, а также несоответствие уровня или профиля образования.
Наибольшее число заявлений поступило от выпускников вузов Турции (455), России (356), Украины (203), Великобритании (73), Грузии (46).
Последние новости
