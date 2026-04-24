В Азербайджане временно приостановят перевод учеников IV и VI классов
Наука и образование
- 24 апреля, 2026
- 17:58
В Азербайджане с 27 апреля с 18:00 будет временно приостановлен процесс перевода учащихся IV и VI классов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, решение связано с проведением мониторингов для оценки достижений учащихся.
Отмечается, что родители, подавшие заявки на перевод до указанного времени, должны представить документы в новое учебное заведение до 30 апреля 18:00.
В агентстве подчеркнули, что после завершения мониторингов процесс перевода для этих классов будет вновь активирован.
