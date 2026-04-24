    • 24 апреля, 2026
    • 17:58
    В Азербайджане временно приостановят перевод учеников IV и VI классов

    В Азербайджане с 27 апреля с 18:00 будет временно приостановлен процесс перевода учащихся IV и VI классов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, решение связано с проведением мониторингов для оценки достижений учащихся.

    Отмечается, что родители, подавшие заявки на перевод до указанного времени, должны представить документы в новое учебное заведение до 30 апреля 18:00.

    В агентстве подчеркнули, что после завершения мониторингов процесс перевода для этих классов будет вновь активирован.

    Государственное агентство по дошкольному и общему образованию
    IV və VI siniflərdə təhsilalanların yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

