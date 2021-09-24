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В Азербайджане впервые создан онлайн-словарь языка жестов 

В Азербайджане впервые создан онлайн-словарь языка жестов  Состоялась презентация сайта jestdili.az, созданного при финансовой поддержке Nar в рамках проекта-победителя конкурса социальных проектов, объявленного Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.
Наука и образование
24 сентября 2021 г. 13:38
В Азербайджане впервые создан онлайн-словарь языка жестов 

Состоялась презентация сайта jestdili.az, созданного при финансовой поддержке Nar в рамках проекта-победителя конкурса социальных проектов, объявленного Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в объединении, на презентации, состоявшейся 23 сентября в Международный день жестовых языков, приняли участие представители Министерства образования, Института языкознания имени Насими НАНА, Азербайджанского государственного педагогического университета, Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения, общественного объединения "Региональное развитие" и Nar, а также участники проекта.

На мероприятии отмечалось, что в рамках проекта, реализуемого общественным объединением "Содействие слабослышащим", на язык жестов было переведено порядка 3000 слов. Слова размещены на сайте www.jestdili.az в фото- и видеоформате.

Напомним, что целью проекта является разработка словаря языка жестов, призванного повысить способности людей с нарушениями слуха и речи заниматься трудовой деятельностью и содействовать их общению с окружающими.

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